Aasta viimastel päevadel võetakse Eestis arvelt maha tuhandeid sõidukeid

«Kasutatud autode müügiplatsidel üle Eesti ootab ostjaid tuhandeid sõidukeid, mis on liiklusregistris arvel. Ettevõtte peab müügiplatsil seisva auto eest tasuma aastamaksu isegi siis, kui müüb selle maha jaanuari esimestel päevadel. Seetõttu võib eeldada, et autofirmad võtavad kahel viimasel tööpäeval liiklusregistrist massiliselt sõidukeid arvelt maha,» selgitas Uukkivi. Tema sõnul on ainuüksi Longo müügiplatsidel ostjat ootamas üle 250 auto, mille pealt tuleks muidu tasuda kokku ligikaudu 25 000 eurot aastamaksu.

«Mootorsõidukimaks on autokaubandust mõjutanud juba sügisest alates. Alates oktoobrist on müük olnud väga aktiivne, kuna paljud inimesed otsustasid enne uue aasta algust oma vana sõiduki uuema vastu vahetada, vältides nii kõrgeid registreerimistasusid,» ütles Uukkivi. Ta lisas, et Longo müük on viimase kolme kuu jooksul olnud 30 protsenti suurem võrreldes eelmise aastaga.