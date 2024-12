Postimehe värske hinnavõrdlus paljastab, et nädalaga on odavaima ostukorvi tiitel taas uude kohta rännanud, seekord üllatavalt Maxima kasuks. Hinnamuutused jaekettides näitavad tihedat konkurentsi, kuid samal ajal on hinnavahe soodsaima ja kalleima ostukorvi vahel järjekordselt järsult kasvanud.

Eelmisel nädalal oli odavaima ja kalleima ostukorvi hinnavahe 16,73 eurot, kuid nüüd on see kasvanud 21,34 euroni – tõus ligi 28 protsenti. Hinnavahe suurenemist võib osaliselt selgitada munade hinnaarvestusega: kui varem arvestati ühe muna hinda, siis nüüd võetakse aluseks karbi maksumus.

Sel nädalal paistab odavaima ostukorviga silma Maxima, kus hind on võrreldes nädalatagusega vähenenud 3,42 euro võrra, jõudes 62,53 euroni. See tähendab viieprotsendilist langust. Teisel kohal on Lidl, mille ostukorvi maksumus tõusis 97 senti ja ulatus 62,66 euroni. Kolmandal kohal on Grossi Toidupood, kus hind kallines 2,3 euro võrra 65,03 euroni. Nädal tagasi oli sama jaeketi ostukorvi hind 62,73 eurot.