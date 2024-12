MAAKLER SELGITAB Kodu või investeerimiskorter – kumb võiks olla esimene kinnisvara?

Esimene kodu on maakleri sõnul sageli seotud sooviga leida endale kindel elukoht ja alustada oma elu. «Kodu ostmine on emotsionaalne otsus, sest kodu on koht, kus soovid end turvaliselt tunda ja oma elu rajada. Kui eesmärgiks on elukohavahetus, pole esmane prioriteet mitte rahaline kasu, vaid elukvaliteet ja turvatunne. Kodu väärtus võib aja jooksul kasvada, eriti arenevates piirkondades. Kodu on isiklik. Kui tahad teenida kiirelt raha, ei pruugi selle müümine olla kõige parem lahendus,» tõdeb Arco Vara maakler.