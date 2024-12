Financial Times: Euroopa ostis rekordkoguse Venemaa gaasi

Financial Timesi andmetel on Euroopa löönud rekordi, mille peale riigijuhid jõuluprae kurku tõmbavad. Nimelt on Euroopa Liit tänavu detsembri keskpaigaks Venemaalt ostnud 16,5 miljonit tonni LNGd. See lööb üle läinud aasta 15,18 miljoni tonni impordi ning trumpab suurelt üle ka suure rekordi, mis pärineb 2022. aastast ja oli 15,21 miljonit tonni.

See võtab eksperdid kukalt kratsima, sest Euroopa Liidu poliitikud on aina rääkinud energiasõltuvuse vähendamisest. Ana Maria Jaller-Makarewicz, kes on analüütik asutuses nimega Institute for Energy Economics and Financial Analysis, ütles Financial Timesile, et see, mis tänavu aastal toimus, on üllatav, sest gaasiimpordi vähendamise asemel on seda hoopis suurendatud.