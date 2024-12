USA pangad kaebasid föderaalreservi kohtusse

Bloomberg kirjutab, et USA kommertspankadel sai kõrini ja nad kaebasid föderaalreservi kohtusse. Tüli põhjuseks on niinimetatud pankade stressitestid. Neid tehase regulaarselt ja nende eesmärk on «hinnata pankade tervist». Praktika algas peale viimast suurt finantskriisi. Toona läksid mitmed suurpangad pankrotti ning pankadele tuli maksumaksja rahadega appi minna. Need testid käivad ka Euroopa Liidus ning lihtsustatult peaks need andma vastuse küsimusele, et kui nüüd kohe algaks uus (finants)kriis, kas see pank suudaks siis ellu jääda ja oma kohustusi klientide ees täita? Kontrolli üheks osaks on pankadele kehtestatud kapitalinõuded ja just see on pankadel pinnuks silmas.