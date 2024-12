Euractiv kirjutab, et Hispaania talunikud on protestima hakanud ja põhjus peitub riigi traditsioonilises jõulumaiuses. Turróni peamisteks koostisosadeks on mandlid ja mesi ning seda müüakse rahvusliku maiuse nime all. Ja pole ka imestada, sest Hispaania on maailma suuruselt teine mandlikasvataja.