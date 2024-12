Ettevõttest on saanud maailma üks väärtuslikumaid idufirmasid ja selle turuväärtuseks hinnatakse 50 miljardit dollarit. Samas jääb see kõvasti maha oma peamisest konkurendist OpenAI-st, mille turuväärtus on hinnanguliselt 157 miljardit dollarit.