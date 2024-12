UUS HINNATÕUS ELi roheväite direktiiv võib tuua järjekordse hinnatõusu

Euroopa Liit valmistab ette roheväidete direktiivi, mille eesmärk on kaotada tootepakenditel ja reklaamides eksitavad keskkonnaalased väited. Selle tulemusel saavad Euroopa tarbijad paari aasta pärast tugineda usaldusväärsemale teabele toodete ökoloogiliste omaduste kohta, kuid samas võib see tõsta toodete hinda, kuna ettevõtetele toob see kaasa lisakulud.