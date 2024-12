Maksu- ja tolliameti töötajaskond järjest kahaneb, töötukassa oma paisub

Viimastel aastakümnetel on Eesti maksu- ja tolliametil (MTA) olnud hulk eri juhte ja organisatsioonis töötajate arv on 20 aastaga vähenenud ligi 50 protsendi võrra. Samal ajal on töötukassat alates 2002. aastast juhtinud üks inimene ning selle töötajaskond on paisunud ligi kahekordseks, kirjutab ERR.