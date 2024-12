Millised ohud kasvatavad laste telefoniarveid?

Koolivaheaeg on lastele oodatud puhkus, kuid see tähendab ka rohkem vaba aega, mida paljud noored veedavad nutiseadmetes. Kuigi digiseadmed pakuvad nii meelelahutust kui ka harivaid võimalusi varitsevad seal ka ohud, mille osas on võimalik ennast aga teadlikult kaitsta. Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann toob välja kaks ohukohta, mis viimasel ajal laste telefoniarveid on kasvatanud.