Ekspert tuletab meelde, mida jõululauast sorteerida biojäätmete hulka

«Koored, aga ka riknenud toit, mis enam ei kõlba, ja kõik muu, mida keegi süüa ei taha – need kõik tuleb panna biojäätmete konteinerisse. Naljatamisi võiks öelda, et tehase bakteritest abilised on suured maiasmokad ja neile sobivad vägagi hästi rasvased toidud, pagaritooted, koogid ja eriti head on neile tordid – sellisest väärt kraamist, isegi kui see on juba täiesti hallitama läinud, saab eriti ohtralt gaasi,» selgitas Grents.