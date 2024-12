Digitaalsed jõulukaardid on nunnud, kuid nende hind keskkonnale on märkimisväärne

Kui palju igal aastal täpselt jõulukaarte digitaalsel kujul saadetakse, ei oska keegi öelda. Kuid kui arvestada, et tavalise e-kirja süsiniku jalajälg on ligikaudu neli grammi CO₂ ja pildiga e-kirjal kuni 50 grammi CO₂, siis on jõulukaartide jalajälg muljetavaldav. Nõuab ju iga e-kiri, eriti manustega, andmete salvestamist ja töötlemist serverites, mis tarbivad energiat ja tekitavad süsinikuheitmeid.