Müügikoolitaja: heast klienditeenindusest ainuüksi enam ei piisa

Fakt, et Tele2 on turul tuntud hea klienditeeninduse poolest, on paljudele teada ning tänavu pärjati ettevõte neljandat aastat järjest Eesti parima teenindusega telekomiks. Tele2 Eesti müügikoolitaja Veiko Reimand avab, mis suunas teeninduskultuur liigub ja miks ainult tasemel klienditeenindusest enam ei piisa?