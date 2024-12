Tervisekassa hakkab rahastama uusi raviteenuseid

Tervisekassa on 2025. aasta teenuste loetelu koostamisel olnud keerulise eelarvelise surve all. Võrreldes 2024. aasta eelarvega on tulud vähenenud 52,6 miljoni euro võrra, samal ajal kui kulud on kasvanud 138,1 miljoni euro võrra. Uute teenuste ja haiglaravimite lisamiseks teenuste loetellu oleme pidanud rakendama efektiivsus- ja kärpemeetmeid. Tõhustasime mitmes valdkonnas teenuste kasutamise reegleid ning eemaldasime hindadest COVID-19 kriisi ajal lisatud isikukaitsevahendite hinnakomponendi. Kõik kavandatud kokkuhoiumeetmed on hoolikalt läbi kaalutud, vähendavad hinnamudeli manipuleerimise võimalusi ning suurendavad süsteemi efektiivsust. Hoolimata eelarve piirangutest oleme planeerinud uute teenuste lisamist, olemasolevate teenuste muudatusi ning uute haiglaravimite kasutuselevõttu, kuid teeme seda valikuliselt, võttes arvesse 2025. aasta eelarve väljakutseid.