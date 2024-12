Viiepäevane streik on vastuseks lahendamata probleemidele palkade, tööjõu ja töögraafikute osas. Laupäevaks laieneb streik veelgi, hõlmates ka Columbust, Denverit ja Pittsburghi, kirjutas Reuters.

Kuigi ettevõte väidab, et streigi mõju on seni minimaalne, on sulgunud mitmed populaarsed kohvikud. Chicago põhjaosas asuva kohviku ees kogunes streigiliinile paarkümmend inimest, kes trotsisid külma ja lumetormi, saades mööduvate autode toetushüüete osaliseks.