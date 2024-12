KINDLUSTUS Kodudes varitsevad ohud – mis põhjustab miljonite eest kahju?

«Kahjuavalduste arv on võrreldes eelmise aastaga tõusnud – rohkem kui 14 500 leibkonda on selle aasta 11 kuu jooksul kogenud ootamatut rahalist kahju seoses oma kodu või koduse varaga,» ütles Swedbanki kodukindlustuse valdkonnajuht Liina Laks. «Kuna mitmed suuremad juhtumid on veel menetluses ja aasta pole veel lõppenud, prognoosime, et väljamaksete kogusumma ulatub üle 22,5 miljoni euro,» lisas ta.