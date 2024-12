UURING Kes vastutab jõulude korraldamise eest? Selle riigi mehed ei liiguta kuuseoksagi

Citadele pank uuris Eesti, Läti ja Leedu elanike arvamusi selle kohta, kes nende peredes vastutab jõulude korraldamise eest, alates kaunistuste ülespanekust kuni toiduvalmistamise ja kinkide leidmiseni. Eestis märkis 12 protsenti vastanutest, et kõik jõulukohustused on naiste õlul, ning 29 protsenti leidis, et peamiselt tegelevad sellega naised. Kokkuvõttes usub 41 protsenti Eesti inimestest, et vastutus lasub eelkõige naistel. Samas 42 protsenti vastanutest kinnitas, et kohustused jagunevad naiste ja meeste vahel võrdselt, ning ainult 3 protsenti nägi selles meeste ainuvastutust.