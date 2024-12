Bloombergi laevajälgimisandmete kohaselt on EL tänavu ostnud Venemaalt rekordilise koguse LNGd. Kuigi Euroopa Liit ja Kiiev on kutsunud üles lõpetama Venemaa gaasioste, ei ole piirkondlikku keeldu sellele kütusele kehtestatud ja paljude ostjate jaoks on see jätkuvalt odavam valik, kirjutas Bloomberg.