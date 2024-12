EL on tänavu Venemaalt ostnud rekordilise koguse LNG-d

Bloombergi laevajälgimisandmete kohaselt on EL tänavu ostnud Venemaalt rekordilise koguse LNG-d. Kuigi Euroopa Liit ja Kiiev on kutsunud üles lõpetama Venemaa gaasioste, ei ole piirkondlikku keeldu sellele kütusele kehtestatud ja paljude ostjate jaoks on see jätkuvalt odavam valik, kirjutas Bloomberg.