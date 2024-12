Viimased päevad: riigi õigusabi lõppes ootamatult

Milles asi? Tehniliselt on nõnda, et vähekindlustatud inimesed saavad riigilt tasuta või soodustingimustel õigusabi. Siin on kaks varianti: kas pöörduda teenuse pakkuja poole või taotleda kohtust riigi õigusabi, mida peavad siis omakorda advokaadid andma. Teenusepakkujaks on Hugo.Legal. Selle juht Erkki Pisuke ütleb, et alates uuest aastast pole laste õigustega seotud perekonnaasjades võimalik soodsat kohtuesindust enam saada. Viimased projektid võetakse vastu detsembrikuu jooksul. Olukord on tema sõnul tingitud justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu lõppemisest ning ebaselgusest riigi toel õigusabi tuleviku suhtes.