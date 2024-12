Pildid Tallinna kesklinna lähedale kerkib uhkete korteritega kõrghoone

Reterra müügi- ja turundusdirektori Kaspar Markuse sõnul on Alevi tänavale valmiva City Torni peamisteks huvilisteks investorid. «Hoone trumbiks on asukoht linna tuiksoonel - kesklinnale lähedus, hea transpordiühendus mistahes Tallinna punkti, kuid samas südalinna kärast eemal. Jõudsime täna sarikani ning ligi 50% korteritest on tänaseks ka juba müüdud. Suurt potentsiaali näevad arenduses investorid, kuna asukoht, kõrgemate korruste vaated ning head planeeringud on ideaalsed liikuva eluviisiga üürnikele.»

Reterra City Torni igal korteril on suured rõdud, viimasele korrusele valmib kaks avarat katusekorterit, kust avaneb panoraamvaade linnale. «Kokku on 12-korruliselises hoones 31 kahe- kuni neljatoalist korterit, mis varieeruvad 48 kuni 117 ruutmeetrini. Ühes katusekorteris saab olema luksuslik vannituba aknaga, kust avaneb vaade linnale,» ilmestas Markus arendust.

Markuse sõnul on Reterra sihiks luua silmapaistvaid maju erilistesse asukohtadesse. «Eks me ole Tallinnas kõrghoonetega juba harjunud, kuid Kitsekülas on 12-korruseline hoone päris uudne. Pärnu maanteelt algav vaikne Alevi tänav on igast küljest ümbritsetud koolide ja lasteaedadega, erinevate toidukauplustega. Lähedal on Järve terviserajad, spordiklubid ja A. Le Coq Arena, mis asub jalutuskäigu kaugusel, nii et City tornis elavad jalgpallifännid ei pea parkimise pärast tulevikus muretsema,» lisas Markus.