Venemaa keskpank ei julgenud intressimäära enam kõrgemale nihutada

Kui veel hiljutine ametlik statistika näitas, et novembris oli inflatsioon 9 protsenti, siis teatas Venemaa keskpank täna, et aastane hinnatõus ületas nii oktoobris kui novembris 11 protsenti. Pärast seda, kui keskpank hakkas suvel intressimäärasid kiiresti kergitama, hakati Nabiullina tegevust Venemaal teravalt kritiseerima. Näiteks kauaaegsed Putini kaastöötajad, nagu naftafirma Rosneft juht Igor Sechin ja kaitsetööstusettevõtet Rostec juhtiv Sergei Tšemezov, on ütelnud, et kõrged intressid ei lase tööstustel laienemiseks investeerida. Kõrge intressimäär seab ka üha enam ettevõtteid pankrotiohtu, sest laenurahaga on väga kallis kui mitte võimatu katta kiiresti kasvavaid toorme- ja palgakulusid.