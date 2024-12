Meil harmoniseeritakse käibemaksudirektiivi muudatusi, mis lihtsustavad väikeettevõtja ülepiirilist tegutsemist. Tore, aga Eestis tähendab see investeeriva väikeettevõtte puhul seda, et kuigi Eestis kehtib 40 000 eurone käibemaksukohustuslase piirmäär ja see jääb edaspidigi nii kehtima, et tegelik lävend võib ka olla üks euro.