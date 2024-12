ERGO elukindlustuse portfellijuht Anneli Brandti sõnul oli uuringu eesmärk tuvastada, kas ja kuivõrd koguvad inimesed endale sääste, et olla valmis erakorralisteks kulutusteks. Murettekitav on see, et igas Balti riigis on inimesi, kes ei säästa üldse. Kui Leedus ei pane midagi kõrvale vaid iga kümnes inimene ehk 11 protsenti, siis Eestis ja Lätis ei säästa igakuiselt midagi iga viies vastaja, vastavalt 18 ja 20 protsenti.