Mis juhtus Estonian Airiga?

Riigikontrolli 2016. aasta mais avaldatud audit näitas, et valitsus võttis ASi Estonian Air puudutavad otsused vastu põhimõtteliselt seisukohalt, et Eestile on tingimata, igal juhul Tallinnas asuvat lennufirmat vaja. Auditi materjalid osutasid, et ASi Estonian Air rahastamise otsused tegi valitsus põhjendamatult kiirustades ja pinnapealse teabe põhjal ka neis olukordades, kus oli võimalust ja aega teha vajalikud analüüsid ning tellida eksperdihinnangud küsimustes, kus ametnikud ei suuda kõiki vastuseid anda.