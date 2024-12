Sellega on paraku nii, et tegemist on sellise tööga, mis mingit lõplikku rahulolutunnet ei tekita kunagi. Alati saaks paremini. Vähemalt suhtelises plaanis. Otseselt ei saa öelda, et oleks halvasti läinud. Aga kas oleks saanud paremini? Teoreetiliselt küll.