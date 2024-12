VAESED JÕULUD Eesti inimesed saavad endale toidupoest järjest vähem lubada, nutavad ka rikkad

Citadele panga Balti jaepanganduse juht ja juhatuse liige Edward Rebane selgitas, et toidutoormete hinnad maailmaturul on viimastel kuudel oluliselt tõusnud ning see on üpris kiiresti ka meie tarbijahindadesse edasi kandunud. «Näiteks kohvi, šokolaadi ja mittealkohoolsete jookide hinnatõus on üksikute toiduainete seas olnud kõige suurem. Neist kahe viimase hinnatõus on olnud aastavõrdluses lausa ligi 20 protsenti,» nentis Rebane. «Lisaks on maailmaturul viimasel ajal märgatavalt kasvanud kakao ja veiseliha hinnad.» Statistikaameti andmetel tõusis üldine ostukorvi maksumus novembris 0,8 protsenti, olles 5,4 protsenti kõrgem kui aasta tagasi.