PAREMPOOLSED Energiamajanduse arengukava eirab odavama baasenergia võimalusi

Eestis valmiv energiamajanduse arengukava 2035 ei käsitle Parempoolsete sõnul Eesti energeetika peamist murekohta: energia on siin umbes kaks korda kallim kui lähinaabrite juures. Parempoolsete juhatuse liige Andrus Kaarelson rõhutas, et majanduse konkurentsivõime ja elanike heaolu seisukohast on hädavajalik keskenduda odavale baasenergiale, mida võiks pakkuda tuumajaam.