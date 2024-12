Soomes on tekkinud poleemika rahakogumisseaduse ümber, mis takistab heategevusorganisatsioonidel koguda vahendeid Ukraina sõjaväe toetuseks. Eriti mõjutab see 2022. aastal asutatud organisatsiooni Your Finnish Friends ry, mis on seni varustanud Ukraina vägesid ja Soome vabatahtlikke humanitaarabi ning mitteletaalsete vahenditega. 2. detsembril 2024 kinnitas Helsingi halduskohus Soome politseiameti otsuse lükata tagasi organisatsiooni taotlus rahakogumisloa laiendamiseks, mis lubaks rahastada sõjalisi ettevõtmisi.