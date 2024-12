KLIIMA 2025 Ilm läheb hullemaks ja kulukamaks

Erakorralised ilmastikunähtused sagenevad ja muutuvad üha hullemaks. Põhjuseks kliima soojenemine, mida võib võrrelda ägedal tulel podiseva potiga. Lõppev aasta on kuumim maakeral sellest ajast saadik, kui on mõõdetud. Temperatuur küündib 1,6 kraadi Celsiuse järgi üle tööstusaja alguse keskmise. Rekordiline oli ka 2023. aasta, mil keskmine temperatuur Maal oli 1,48 kraadi soojem kui sajand tagasi. Pole põhjust arvata, et 2025 tuleks oluliselt jahedam, vastupidi, keev pott võib kaane pealt virutada ning muutused võtta prognoosimatu pöörde.