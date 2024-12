Wolt Marketi juht Mikkel Freiesleben kinnitab, et Eesti kliendid on virtuaalpoe kontseptsiooni väga hästi vastu võtnud ning inimesed soovivad üha enam igapäevased kaupu kiiresti otse koju tellida. «Sellel põhjusel kolime oma esimese Sikupillis avatud Wolt Marketi kolm aastat pärast avamist üle ligi kolm korda suuremale pinnale Tallinna kesklinnas.»

Wolt Market Stockmanni poe tarneulatus on üle terve Tallinna, Lasnamäest Tiskreni, ning alates jaanuarist on uus pood avatud ööpäevaringselt. Hetkel on Stockmanni Wolt Marketi valikus üle 4500 erineva toote, kuid valik laieneb juba peagi. Kui varasemalt oli näha, et telliti pigem snäkke, siis nüüd liiguvad tarbijad selles suunas, et terve oma ostukorv tellitakse Wolti kaudu kiirelt koju.