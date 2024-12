Eksperdid debatil: netikaubandus ujutab meid üle tarbetu jamaga

Jõulutuled säravad ja ostuhullus on täies hoos, kuid kas lõputu tarbimine on majanduslik õnnistus või keskkonnakatastroof? Trialoogi ja TalTechi majandusteaduskonna tarbimisdebatt «Kaupkokkupõrge» tõi kokku majandusministri Erkki Keldo, Rimi jätkusuutlikkuse strateegia juhi Katrin Batsi ja TalTechi noorteadlase Eliis Salmi, et arutada tarbimisühiskonna paradokse ning leida lahendusi, mis sobiksid nii tarbija rahakotile kui ka planeedile.