Endise suurärimehe äriimpeerium laguneb

Pohla valdusfirma Rendez-Vous ja selle tütarfirma BBW on saanud käsutuskeelud ning alustatud on pankrotimenetlust. Detsembri algul kuulutati välja ettevõtjale kuuluva lemmikloomatoidu tootmisfirma Farmers Food pankrot.

E-äriregistri andmetel on jätnud Pohla esitamata firma Rendez-vous OÜ 2022. ja 2023. aastal majandusaasta aruande. 2021. aastal oli aga firma müügitulu 2,4 miljonit ja kasum 194 905 eurot. Toona oli firmal üle 7,6 miljoni euro jaotamata kasumit. Tütartettevõtte BBW puhul on esitamata möödunud aasta majandusaasta aruanne, ent 2022. aastal oli firma müügitulu 170 829 eurot ning kasum 144 502 eurot.

Ettevõtjale kuuluva lemmikloomatoidu tootmisfirma Farmers Food-il on samuti esitamata mulluse aasta majandusaasta aruanne ning lisaks on neil ka maksuvõlg. Maksuvõlga on neil kokku 30 133,01 euro ulatuses ja enamuse sellest moodustab sotsiaalmaks - 17 679,08 eurot. Farmers Food müügituli 2022. aastal oli ca 1,1 miljonit eurot, ent kahjum ulatus -213 753 euroni. 2021. aastal oli ettevõtte müügitulu 103 433 eurot ning kahjum pisut väiksem kui 2022. aastal ehk -188 568 eurot.