Venemaa majandusel pole enam kasvuruumi, põhjuseks see asjaolu

Kulbaka tõi väljaandes Republica välja, et Venemaa majanduse kaks peamist probleemi on praegu kõrge intressimäär ja tööjõupuudus. Kui intressimäärasid saab veel administratiivselt juhtida, siis tööpuudus näib olevat fundamentaalne tegur, mis muudab Venemaa majanduse tulevikutrajektoori.

Praegu on Venemaal tööjõupuudus peaaegu igal pool: siseministeeriumis puudub ligi 200 000 töötajat, mis moodustab 19 protsenti kogu koosseisust, raudteel ei suudeta leida ligi 3000 rongijuhti ja nende abisid, samuti puudub umbes 100 000 veokijuhti. Need on vaid mõned näited.