Lahkumisest teatanud töötukassa juht avaldas, kui palju töötus uuel aastal suureneb

Registreeritud töötuid on hetkel veidi üle 48 000 inimese. Kõige kõrgem oli töötuse arv selle aasta veebruaris (56 000), kõige madalam oli töötute arv oktoobris (46 000). «Aastas on vähenenud töötuse arv seitse protsenti. Samas murekoht on noored,» sõnas ta. Vanuses 16-24 on töötuid ligi 16 protsenti, märkis Paavel.

Paavel rääkis, et hea uudis on see, et Ukraina sõjapõgenike ja vähenenud töövõimega inimeste tööhõive on suurenenud.