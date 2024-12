Investeerimine on sel aastal väga hästi läinud. Võlakirjade sõbrana tunnen rõõmu sellest, et 2024. aasta jooksul ükski minu portfellis olev võlakirja emitent ei kuulutanud välja maksejõuetust ja kõik on korralikult intressi maksnud. Loodan, et järgmisel aastal on ka kõik hästi.