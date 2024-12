Estonia Farmid OÜ omab osalust kolmes põllumajandusettevõttes, milleks on Estonia OÜ, Kabala Agro OÜ, Sõrandu Farm OÜ. Kokku on Estonia Farmid OÜ grupis kasutuses umbes 9300 hektarit haritavat maad ja nende omanduses on 2700 lüpsilehma.