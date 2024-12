Wendre avab Eestis veel ühe poe

AS Wendre tegevjuhi Gavin Perkinsi sõnul pärineb aastaid tootmisettevõttena tegutsenud Wendre senine jaemüügikogemus Pärnus tootmise juures tegutsenud tehasepoest ning 2014. aastal Soomes ostetud Familoni brändist. «Oleme ka Soomes Familoni jaevõrku kasvatanud 2024. aastal ning plaanime sellega jätkata järgmisel aastal positsioneerides oma esinduskauplused Helsinki kesklinna,» rääkis Perkins.

Tänavu juunis avas Wendre Tallinnas Järve Keskuses oma uue jaeketi esimese kaupluse, mis on Perkinsi sõnul olnud mõõdukalt edukas ja innustanud keti laiendamisel hoolikalt tegelema edasiste asukohavalikutega. Oma jaeketi loomine on seni peamiselt maailma ja Euroopa suurtele sisustuskettidele private label’ina madratseid ja voodeid ning patju ja tekke tootnud Wendre jaoks osa plaanist grupi ärimudelit arendada. «Oleme viimastel aastatel usinalt arendanud omaenda brändiportfelli ja tootevalikut ning ette valmistanud oma jaekaupluste keti avamist põhilistel turgudel. Järgmise viie aastaga tahaksime jõuda selleni, et säilitades oma praegust private label’i kliendibaasi, moodustaksid juba 30% käibest omatooted ning kümne aasta perspektiivis võiks omatoodete osakaal kasvada umbes pooleni kogumüügist,» kirjeldab Gavin Perkins kasvuvisiooni.