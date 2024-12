Riigiasutustes käivad enne jõule suured muudatused

EISA kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastutuse alla. Kantsler ja EISA nõukogu juht Sandra Särav (pildil) ütles otsesõnu, et nõukogu polnud rahul Kusmini töötempoga. Särava sõnul ootavad ühiskond ja eelkõige ettevõtjad, et EISA reageeriks muutustele turuolukorras senisest kiiremini ja väheneks toetuste taotlemisega kaasnev bürokraatia.

«Nii nõukogu kui ka avalikkus ootasid, et EISA teenustele ja kogu asutuse toimimisele vaadatakse sisuliselt otsa ja analüüsitakse koos partneritega, millised on ettevõtjate jaoks kõige olulisemad ja suurimat lisandväärtust pakkuvad,» selgitas Särav. «Nõukogu hinnangul ei ole need muudatused käinud piisavalt kiiresti ja sisuliselt.»