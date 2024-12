USA Föderaalreserv tegi kolmanda intressimäärade kärpe alates septembrist

Föderaalreservi esimees Jerome Powell tõi esile, et USA majandus on säilitanud kindla kasvu. Kolmanda kvartali SKT laienes aastases arvestuses 2,8 protsenti. Tarbimine on püsinud vastupidavana, kuid elamumajanduse sektor jääb maha. Powell rõhutas, et paranenud tarneolukord on oluliselt aidanud kaasa majanduse jõudluse säilimisele.