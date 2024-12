Uus hotell Hampton by Hilton Tallinnas: ajalooline pärand uues kuues

«Uhiuus 184 toaga hotell on suunatud peamiselt äri- ja perega reisijatele,» rääkis Sigitas Daugnoras, kinnistu omanik ja hotelli arendaja. «Asukoht on logistiliselt väga mugav, olles hõlpsasti ligipääsetav nii lennujaamast, bussi- kui ka laevaterminalist,» ütles Daugnoras.

Hotelli juht on leedulanna Toma Torseke, kes on Eestis elanud üheksa aastat ja kes on varem juhtinud mitut Eestis asuvat Radissoni keti hotelli. Tema sõnul on uus hotell kummardus Eesti kultuuripärandile ja president Merile. «Hotell asub ka ajaloolises kohas - siin asunud puitmajas veetis oma lapsepõlve esimesed aastad president Lennart Meri. Samas majas asus ka Marie Underi elukoht, kuhu kogunesid ajastu suurkujud ning tegutses kirjandusrühmitus Siuru,» rääkis Torseke.