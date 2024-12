Ekspert selgitab: kas mikrokorterid vastavad ostjate ootustele?

Mikrokorter on väike eluruum, mille pindala on tavaliselt 15–30 ruutmeetrit või isegi vähem. Need korterid on mõeldud ühe-kahe inimese jaoks ja pakuvad kompaktset, kuid funktsionaalset eluruumi, kus on maksimeeritud iga ruutmeeter. Mikrokorterid on populaarseks saanud linnades, kus eluasemekulud on kõrged ja inimesed otsivad taskukohaseid alternatiive suurematele korteritele või majadele.