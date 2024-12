Startup Estonia sai uue juhi

Startup Estonia juht Vaido Mikheim tõi välja, et uues ametis on tema eesmärk jätkata eelkäijate head tööd ning kirjutada Eesti iduettevõtluse edulooraamatusse järgmine peatükk.

«Muutunud ja muutuvas maailmas on Eesti jaoks oluline lõimitus rahvusvahelistesse võrgustikesse, välisasutajate ja välistööjõu suunalised tegevused ning Eesti globaalne tuntus iduettevõtluse tõmbekeskusena. Sealjuures ei unusta me oma inimesi ega ettevõtluskeskkonda ning keskendume ka regionaalse iduettevõtluse arendamisele tihedas koostöös kohalike ettevõtluse tugiorganisatsioonide ja ülikoolidega,» ütles Mikheim.

«Eesti idusektori ettevõtetest kaasasid kõige rohkem investeeringuid just süvatehnoloogia valdkonna ettevõtted. Investeerimistehinguid süvatehnoloogiasse on tänavu kolme kvartaliga sõlmitud ligi 200 miljoni euro ulatuses, mida on üle 60% kogu Eesti idusektori kaasatud rahast. See näitab, et meie idusektori tulevikupotentsiaali ja ka küpsust, sest panustame jõudsalt tulevikutehnoloogiate arendamisele.»

Eesti idusektor on viimastel aastatel näidanud stabiilset kasvu nii vaatamata muutunud majandusoludele kui ka geopoliitiliselt keerulisele olukorrale maailmas. «Numbrid näitavad, et meie idusektor on sisenenud küpsemasse eluetappi ning see tähendab, et ka meie koostöö- ja ärikultuur peavad sammu pidama, et säilitada senist hiilgavat mainet ning paista silma uute originaalsete tehnoloogiate ja lahendustega. Tegemist jagub,» sedastas Mikheim lõpetuseks kerge muigega.