Euroopa ja Eesti laevapiletid: kus pääseb merele soodsaimalt?

Euronewsi andmetel näitavad FerryGoGo andmed, et keskmiselt maksab kõrghooajal kahe inimese ja autoga laevareis 1017 eurot, mis on pisut soodsam kui 2024. aastal. Seda osaliselt tänu uuringusse lisatud uutele, lühematele liinidele. Kuid hinna ja kvaliteedi suhe on muutunud keerukamaks: hind kilomeetri kohta on tõusnud seitsme sendi võrra. Näiteks liinid nagu Portsmouth–Caen ja Portsmouth–Jersey on lühemad ja kokkuvõttes odavamad, kuid kilomeetri hind on nende puhul kõrgem.