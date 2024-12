«Põhiline etteheide, miks mind EISi nõukogu esimehe kohalt tagasi kutsuti, oli see, et vajalikud muudatused ei toimunud nõukogu ootustele vastavalt piisavalt kiires tempos,» ütles Kusmin Postimehele.

Kusmin märkis, et pealtnäha see organisatsiooni keerukus võib-olla välja ei paista, aga tegemist on kompleksse organisatsiooniga, kus on väga palju valdkondi. «Neid ülesandeid, mis mulle püstitati, kui ma siia tulin, oli kolm. Üks oli kahe sihtasutuse ühendamise lõpuleviimine, organisatsiooni tugevdamisega tegelemine läbi tõhususe ja selguse loomise protsesside, ning kliendikesksus ehk hoida fookuses riigi majanduse konkurentsivõime kasvatamist, kuulates ettevõtjaid,» selgitas ta.