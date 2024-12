Postimehe värske hinnavõrdlus paljastab, et nädalaga on odavaima ostukorvi tiitel taas omanikku vahetanud, samal ajal kui hinnamuutused jaekettides toovad esile tiheda konkurentsi. Hinnavahe soodsaima ja kalleima ostukorvi vahel on aga järsult kasvanud.

Kui eelmisel nädalal oli odavaima ja kallima ostukorvi hindade vahe 13,31 eurot, siis nüüdseks on see ulatunud juba 16,73 euroni – hinnavahe on tõusnud umbes 26 protsenti. See tähendab, et tarbijate jaoks on hindade kõikumine jätkuvalt tähelepanuväärne.

Soodsaim ostukorv on sel nädalal Saksamaa odavpoodide ketil Lidl, kelle hind on langenud 3,2 euro võrra, jõudes 61,69 euroni. See on viieprotsendiline langus võrreldes eelmise nädalaga. Samal ajal on Grossi Toidukaupade ja Prisma hinnad püsinud üsna stabiilsed. Grossi Toidukaubad on oma ostukorvi hinda langetanud vaid 16 senti, Prisma aga on jätnud oma hinnad samaks.