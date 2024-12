Honda ja Nissan peavad ühinemisplaani

Nissani aktsia hind hüppas täna hommikul Tokio börsil tervelt 24 protsenti, mis on väärtpaberi hinna suurim tõus viimase poolsajandi jooksul. Hinnahüppe põhjus on asjaolu, et Jaapani kaks suurt autotootjat, Nissan ja Honda, on hakanud pidama ühinemisläbirääkimisi.