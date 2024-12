SEB Balti riikide peakorter tuleb Tallinna

«SEB on tegutsenud Baltimaades ühtse organisatsioonina juba enam kui kümme aastat ja nüüd astume järgmise sammu viies juriidilise struktuuri paremasse vastavusse oma tegutsemismudeliga. Kolme panga ühendamise tulemusena tekib Baltimaade kõige suurema kapitalibaasi ning rahastamisvõimekusega pank. See võimaldab meil veelgi suuremal määral toetada meie klientide kasvuambitsioone. Samuti lihtsustab see oluliselt järelevalve ja aruandluse protsesse,» kommenteeris SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik.

«SEB eesmärk on pakkuda klientidele parimat nõustamist ja turu kõige laiemat ligipääsu kapitalile. Arvestades pikaajaliste ja suuremahuliste projektide arvu kasvu kõigis Balti riikides, on hea aeg muudatuseks. Samuti on regulatiivne maastik viimastel aastatel muutunud üha keerulisemaks, mistõttu panganduse konkurentsieelis on seotud skaleeritavuse, tugevama bilansi, digitaliseerituse ja vastupanuvõimega muutustele väliskeskkonnas. Muudatus toetab kõiki neid aspekte. Samuti lühendab see uute toodete ja lahenduste turule toomise aega, mis on oluline nii meie era- kui äriklientidele,» lisas SEB Balti divisjoni juht Niina Äikäs.