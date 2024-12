Kohvimasina hooldus ja regulaarne puhastamine on oluline, et säilitada kohvi maitse ja aroom pikema aja jooksul. Aja möödudes võivad kohvist eralduvad õlid, mineraalide ladestused ja muud jäägid halvendada kohvi maitset ning masina tööd.

Kohvimasina kasutusjuhend on ülioluline, kuna iga kohvimasin on erinev ja vajab teatud hooldust. Kasutusjuhendist saad teada, kuidas ja millal masinat puhastada ning milliseid puhastusvahendeid kasutada, et pikendada masina eluiga ja vältida selle kahjustamist. Kohvimasina vale hooldamine või hoolduste vahele jätmine võib põhjustada garantiitingimuste kehtetuks muutumise.