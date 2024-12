Madis Müller: riigi tugi majandusele vajab põhjalikku kaalumist

Eestis on Mülleri sõnul edulooks kindlasti iduettevõtete sektor, kuid kui võrrelda Eesti ettevõtete innovatsiooninäitajaid teiste Euroopa Liidu riikidega, tekitab ka Eesti digivaldkonna toetusmeetmete tõhusus küsimusi. Samuti torkab silma, et valdavalt on toetused antud soodustuste või tagastamatu abina ning vähem on ära kasutatud muid võimalusi projektide rahastamise toetamiseks, nagu näiteks laenud ja käendused.